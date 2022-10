“Medewerkers van president Trump intimideerden gezondheidsautoriteiten om rapporten over corona te censureren”

Een tiental voormalige en huidige verantwoordelijken van de Centers for Disease Control and Prevention werden ondervraagd door een parlementscommissie, die zich over het beheer van de coronacrisis buigt. Ook hooggeplaatste regeringsleden kwamen aan bod. Zij bevestigden daarbij aan de onderzoekers dat leden van de regering-Trump hun personeel probeerden te intimideren, en probeerden om de CDC-rapporten te herschrijven, om ze op de minimaliserende Trump-lijn te krijgen.

De parlementscommissie beschrijft hoe door Trump aangeduide toplui van het ministerie van Gezondheid de controle probeerden te krijgen over het weekrapport van de CDC, het Morbidity and Mortality Week Report. Artikels die ze schadelijk vonden voor de president moesten bewerkt of gecensureerd worden. Ze probeerden “de inhoud te wijzigen, de publicatie tegen te spreken of te vertragen” van achttien van deze weekrapporten en een gezondheidswaarschuwing, en slaagden daar vijf keer in.

Het onderzoek van de commissie “toont aan dat de vorige regering zich schuldig maakte aan een ongekende campagne van politieke inmenging in de respons van de federale regering op de pandemie, waardoor de volksgezondheid werd ondermijnd ten gunste van de politieke agenda van de vorige president”, aldus de voorzitter van de commissie, de Democraat Jim Clyburn.

Uit vorige rapporten was al gebleken dat de regering-Trump probeerde hoge gezondheidsambtenaren te censureren of druk uitoefende op het Amerikaans geneesmiddelenagentschap.

De Republikeinen verwerpen de conclusies van het rapport, en hebben beloofd om hun eigen onderzoek te voeren als ze bij de midterm-verkiezingen van volgende maand de controle over Huis van Afgevaardigden of Senaat heroveren.