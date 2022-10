Spaanse goochelaar (46) sterft tijdens optreden: “Publiek bleef lachen”

In de Spaanse hoofdstad Madrid is een show van goochelaar Arsenio Puro zaterdagavond geëindigd in drama: de 46-jarige man kreeg tijdens zijn optreden een hartaanval, en overleed even later in het ziekenhuis.

Puro stuikte in elkaar tijdens zijn show in de Sala de Magia Houdini in Madrid, waar hij regelmatig optrad. Het publiek lachte eerst nog, omdat het dacht dat die val deel uitmaakte van het optreden. Toen de man bleef liggen, drong echter snel door dat er iets ernstig aan de hand was. Twee toeschouwers – politieagenten – sprongen het podium op, en probeerden de man te reanimeren. Puro werd vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd hij dood verklaard.

“Hij viel op de grond, maar zijn show is zo grappig dat mensen eerst bleven lachen, omdat ze dachten dat het een grap was”, aldus een collega met de artiestennaam ElMundJaque. “Iedereen hield van hem: hij was een artiest met duizenden optredens onder de riem in dat theater, elke week de afgelopen 25 jaar.”

Puro werd een nationale bekendheid in Spanje in 2019, na zijn deelname aan de lokale versie van het televisieprogramma ‘Belgium’s got talent’. Hij werd toen vierde.