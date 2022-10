Een beeld dat in de toekomst ook in de Challenger Pro League te zien zal zijn? — © BELGA

Wel een VAR in de Jupiler Pro League oftewel 1A, geen VAR in de Challenger Pro League oftewel 1B. Het is een anomalie die geregeld tot oplaaiende discussies leidt. Ook nu weer. Aanleiding: de onterechte penalty die Club NXT kreeg in Lommel. “Misschien is een mini-VAR de oplossing.”