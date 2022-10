‘Amber alert’ voor vermist meisje (10) met handicap in Nederland

In Nederland heeft de politie een opsporingsbericht, een zogeheten ‘amber alert’, verspreid voor het vermiste meisje Hebe (10). De politie vraagt de bevolking op die manier om mee uit te kijken naar het kind, dat dringend zorg nodig heeft: ‘amber alerts’ worden enkel verspreid als er sprake is van levensgevaar.

Hebe is gehandicapt, non-verbaal, en heeft zorg nodig, meldt de politie. Ze verdween samen met een begeleidster in een zwarte Kia Picanto, en werd voor het laatst gezien in Raamsdonksveer nabij Tilburg, op zo’n 30 km van de Belgische grens.

Het meisje draagt een paarse rugtas, felroze jas, en zwarte rok. Het meisje heeft een bijzondere motoriek, schrijft de politie verder: ze loopt wankel met de voeten naar buiten, en heeft scoliose. Dat is een aandoening waarbij de wervelkolom verdraait.

De moeder van Hebe meldt op Facebook dat het meisje nooit aankwam, nadat haar begeleidster (26) het meisje naar huis zou brengen vanuit een dagcentrum. De begeleidster heeft volgens de politie dan weer blond haar, blauwe ogen, en een slank postuur.