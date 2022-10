Gefronste wenkbrauwen bij positie van Thibaut Courtois bij Ballon d’Or: “Ik weet niet wat je als keeper nóg meer kan doen”

De doelman van Real Madrid was afgelopen seizoen de uitblinker in de finale van de Champions League. De nummer 1 van de Rode Duivels hield met een onwaarschijnlijke reeks reddingen de nul op het bord tegen Liverpool, waardoor de Koninklijke aan een doelpunt van Vinicius voldoende had om voor de veertiende keer de beker met de grote oren naar de Spaanse hoofdstad te brengen. Met Real kroonde Courtois zich tevens tot landskampioen. Afgelopen seizoen liet hij 22 clean sheets optekenen in 52 wedstrijden.

“Allereerst wil ik mijn teamgenoten van Real Madrid bedanken, ik ben trots om bij dit team te horen. We hebben een ongelooflijk seizoen gehad”, reageerde Courtois. “Ik dank mijn verloofde, mijn familie en mijn kinderen. Het is altijd gemakkelijk als het goed gaat, maar het is moeilijker als het minder gaat. Zij zijn de eersten om je te helpen.” Courtois liet zich ook nog uit over het komende WK in Qatar. “We hebben helaas verloren van Frankrijk op het WK in 2018. We hopen het dit jaar beter te doen. We hebben een geweldig team met Kevin (De Bruyne), Eden (Hazard) en Romelu (Lukaku), we kunnen mooie dingen doen.”

Geen podium

Vorig jaar moest Courtois de Yashin-trofee aan Gianluigi Donnarumma laten. De Italiaan haalde deze keer de shortlist niet. Courtois is de eerste Belg op de erelijst van de prijs die sinds 2019 wordt toegekend. Net als collega-Rode Duivel Kevin De Bruyne behoorde Courtois tot de dertig genomineerden voor de Ballon d’Or, de bekroning van voetbalmagazine France Football voor de beste voetballer ter wereld. Courtois eindigde in dat referendum op de zevende plaats.

“Mijn positie wordt toch nog wat onderschat”, zei Courtois bij AFP. “Bij het stemmen worden de doelmannen vaak vergeten. Doelpunten en assists tellen meer dan ballen pakken. Maar het is niet erg, hoor. In de toekomst wordt het nog moeilijker om de trofee te winnen, met al die aliens als Haaland en Mbappé die eraan komen”, zei hij al lachend.

Maar er moest de Rode Duivel toch nog wat van het hart. “Voor een keeper is het onmogelijk om deze prijs te winnen. Ik weet niet wat je als keeper meer kunt dan wat ik vorig jaar heb gedaan. Ik won La Liga en de Champions League, maar ik haal hier niet eens het podium.”

Dat had ook Iker Casillas gezien. Het Real-icoon was dan ook best woest. “Ik ben zeer blij voor Thibaut Courtois! Hij wordt met een grote voorsprong verkozen tot beste doelman van de wereld. Waar ik echter niet gelukkig over ben, is dat hij niet op podium van de Ballon d’Or staat. Ik begrijp nog altijd niet waar de mensen die voor deze award stemmen zich op baseren.”

Casillas was trouwens ook cynisch over de derde plek van Real Madrid bij de stemming voor Club van het Jaar. Die prijs ging verrassend naar Manchester City. Ook Real-speler Toni Kroos kon niet geloven dat De Koninklijke die award niet in de wacht sleepte.

