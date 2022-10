Loïc Van Impe mist het horecaleven “en de vettige moppen”

Loïc Van Impe brengt zijn derde kookboek in evenveel jaar tijd uit en gaat even een pauze inlassen. “Ik wil tijd besteden aan een nieuw televisieprogramma en ook wil ik volgende zomer graag stage lopen in restaurants”, zegt de televisiekok in Story. “Ik mis het horecaleven een beetje.”

Het cijfer drie speelt momenteel een belangrijke rol in het leven van Loïc Van Impe. Niet alleen wordt hij volgend jaar 30, ook bracht hij met ‘Voor de vrienden’ zijn derde kookboek uit in evenveel jaar tijd. “Maar ik ga nu even een pauze inlassen”, zegt hij in Story. “Omdat ik graag tijd wil steken in het uitwerken van een nieuw televisieprogramma dat ik zelf bedacht heb.” En omdat hij terugkeert naar het horecaleven. “Volgende zomer wil ik graag twee maanden stage lopen in restaurants om inspiratie op te doen.”

Want Van Impe mist het horecaleven een beetje. “Zelfs de stress en de vettige moppen.”