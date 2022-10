Buitenlandse media prijzen Karim Benzema na winnen Gouden Bal: “Het nirvana van een jongen uit Lyon die de beste werd”

Trots nam Karim Benzema maandagavond de Ballon d’Or in ontvangst. Het was voor de 34-jarige Fransman de eerste keer in zijn loopbaan dat hij de prestigieuze prijs op zijn naam schreef. In het buitenland wordt een dag na de verkiezing enthousiast gereageerd op de kroning van de voetballer van Real Madrid.

In Frankrijk is men uiteraard apetrots op hun landgenoot. Het was voor het eerst sinds 1998 dat een Fransman de prijs won. L’Équipe plaatst de voetballer dan ook met de bokaal op de voorpagina.

“Hij had er als tiener van gedroomd en nu volgde zijn kroning: Karim Benzema hief de Ballon d’Or 2022 omhoog, aan het einde van een ontroerende avond, omringd door zijn familieleden en zijn idolen, Zidane en Ronaldo. Hij beleefde op 34-jarige leeftijd het meest complete seizoen in zijn carrière, met uitstekende prestaties in de Champions League en met een indruk van totale overvloed.”

Ook Le Parisien komt superlatieven te kort. “Het nirvana van een jongen uit Lyon die de beste speler ter wereld werd”, schrijft de krant. “Het lot van Karim Benzema veranderde op maandag 17 oktober om 21.55 uur toen de Real Madrid-spits de winnaar werd van de 66ste Ballon d’Or, de hoogste prijs. Het leven dat voor hem ligt, de trofee in zijn handen, de spits is een gelukkig man, de vijfde Fransman in de geschiedenis die met deze prijs wordt geëerd.”

Zeldzame voetballer

Le Monde staat stil bij het feit dat de voetballer op zijn leeftijd sterker is dan ooit. “Wanneer anderen op dezelfde leeftijd al aan een onverbiddelijke achteruitgang zijn begonnen, komt de Fransman in topvorm. Nooit was hij zo sterk, zo beslissend als tijdens dit achttiende seizoen als prof. Getalenteerd, hardwerkend en altruïstisch op het veld, de Real Madrid-spits is een zeldzame voetballer die zichzelf door de jaren heen voortdurend heeft vernieuwd tot het moment dat hij op 34-jarige leeftijd de ultieme individuele prijs won.”

In Spanje wordt dinsdag in de kranten ook flink uitgepakt. “Niemand twijfelt aan Karim Benzema, een speler die zijn rol als voetballer altijd boven die van een spits heeft gesteld”, schrijft Marca. “Een groot deel van zijn carrière werd hij onderworpen aan felle kritiek, vaak aangewakkerd vanuit zijn eigen bank, met Mourinho aan het roer. Karim verzette zich en won. Er zijn geen twijfels meer. Er is niet langer een negatieve herinnering uit het verleden, waarin alleen mislukkingen de overhand hadden. Benzema is een legende. Van Madrid. Van het voetbal.”

Volharding

“Benzema’s goud voor volharding”, kopt het Spaanse El Pais. “De Fransman heeft in zijn carrière lang in de schaduw van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi gestaan, maar het afgelopen seizoen heeft hij hen ver achter zich gelaten. Deze prijs is dus meer dan terecht. Hij was de sleutel voor Real Madrid waardoor de club de Champions League en de landstitel kon veroveren.”

Ook in Engeland wordt de voetballer gefeliciteerd. “Hij heeft zijn naam in de geschiedenis gegrift”, schrijft Daily Mail. “Deze prijs heeft de Franse voetballer meer dan ooit verdiend na een spetterend seizoen waarin hij zijn wereldklasse toonde. Hij nam Madrid bij de hand en wees zijn club de juiste weg.”

In Duitsland schrijft Kicker dat het geduld van Benzema eindelijk is beloond. “Afgelopen seizoen was er geen betere speler dan de Fransman. De spits van Real Madrid werkte al lang naar deze prijs toe.”