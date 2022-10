Honderden Belgen hebben postbusconstructie op Malta

Meer dan 400 Belgen zijn de begunstigden van een of meer vennootschappen op Malta. In de meeste gevallen hebben ze daar geen echte handels­activiteiten en gaat het om ‘postbusvennootschappen’ die alleen op papier bestaan. Dat achterhaalde De Tijd met hulp van de Daphne ­Caruana Galizia Foundation, de stichting genoemd naar de vermoorde Maltese onderzoeksjournaliste.

Op papier heeft Malta met 35 procent het hoogste ­belastingtarief voor vennootschappen in Europa. Maar in de praktijk betaalt vrijwel geen enkele buitenlander dat, aldus de krant. Een vennootschap die dividend uitkeert aan de aandeelhouders, gelijk waar in de wereld, mag zo veel belasting terugvorderen van de Maltese fiscus dat ze finaal maar 5 procent tot zelfs geen belasting betaalt. Er zijn nog andere soepele belastingregels.

Bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zijn 54 dossiers gelinkt aan Malta geopend. “Daarvan zijn nog 28 dossiers in behandeling en 26 zijn afgesloten, waarvan 7 met een totaal resultaat aan belastingen van 4,4 miljoen euro”, aldus de woordvoerder van de fiscus, ­Francis Adyns.