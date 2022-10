WTA Guadalajara: Elise Mertens stoot door naar tweede ronde

Mertens versloeg de Amerikaanse qualifier Asia Muhammad (WTA 185) in de eerste ronde in twee sets: 6-3 en 6-2 na 1 uur en 33 minuten.

De Belgische nummer een treft in de volgende ronde ofwel het Tsjechische negende reekshoofd Barbora Krejcikova (WTA 17) ofwel de Russin Anna Kalinskaya (WTA 73)

De 26-jarige Mertens is de enige Belgische deelneemster in het enkelspel in Guadalajara. Begin deze maand won ze in het Tunesische Monastir haar zevende WTA-titel.