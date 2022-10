Campussen buiten Leuven dit jaar meer in trek bij nieuwe KU Leuven-studenten

Nieuwe studenten aan de KU Leuven kiezen steeds vaker voor een van de campussen buiten Leuven, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Dat blijkt uit cijfers over het aantal inschrijvingen aan de universiteit, die dinsdag zijn bekendgemaakt.

In Brussel zijn er bijna 10 procent meer generatiestudenten (studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een hogere studie) ingeschreven voor dit academiejaar. In Kortrijk is er een stijging van 6,6 procent geregistreerd. Op de campussen in Geel en Brugge gaat het zelfs om een toename van respectievelijk 38 en 38,8 procent.

“KU Leuven mag dan wel onlosmakelijk verbonden zijn met de stad Leuven, onze campussen over heel Vlaanderen bewijzen hun meerwaarde voor onze studenten”, zegt Luc Sels, rector van de universiteit. “Op onze campussen kiezen we bewust voor een uniek aanbod dat verschilt van dat van naburige onderwijsinstellingen en de excellentie van KU Leuven combineert met de voordelen van nabijheid en een krachtig onderwijsconcept.”

Meer ingenieurs, minder farmaceuten

Het aantal internationale studenten zit in stijgende lijn aan de KU Leuven. Dit academiejaar gaat het om ruim 11.500 studenten. Dat is een toename met 6,6 procent in vergelijking met vorig jaar. 60 procent van de internationale studenten komt van buiten de Europese Unie.

De bacheloropleidingen in ingenieurswetenschappen hebben een toename opgetekend in aantal inschrijvingen. Voor industrieel ingenieur is er een stijging van 7,1 procent, voor handelsingenieur 9,8 procent. Ook geschiedenis (+13 procent) is populair. Nieuwe studenten hebben dit jaar minder gekozen voor de bachelors logopedische en audiologische wetenschappen (-19 procent), farmaceutische wetenschappen (-22,4 procent) en geneeskunde (-5,4 procent) in vergelijking met vorig jaar.

Nieuw in het aanbod van de KU Leuven is de bachelor European Studies. De opleiding kadert binnen Una Europa, de Europese universitaire alliantie waar KU Leuven deel van uitmaakt. In het eerste jaar dat de bachelor opgericht is, hebben 269 studenten zich ingeschreven.

Dertien campussen

In totaal zijn er dit academiejaar 61.049 studenten ingeschreven aan de KU Leuven. Dat zijn er ongeveer 500 meer dan vorig academiejaar. Van het totale aantal studenten zijn er een kleine 10.000 nieuwe bachelorstudenten. Ten opzichte van vorig jaar is dat aantal een stijging van 4,4 procent.

De KU Leuven telt dertien campussen in tien Belgische steden. Behalve Leuven zelf zijn dat Brussel, Antwerpen, Geel, Sint-Katelijne-Waver, Gent, Aalst, Kortrijk, Brugge en Diepenbeek.

De inschrijvingen liepen tot en met woensdag 12 oktober.