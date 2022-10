Jamie-Lee Six: “Als ik niet in de showbizz zat, werkte ik nu bij de politie”

Sinds haar deelname aan het televisieprogramma ‘De Verraders’ gaat het Jamie-Lee Six (24) voor de wind. Maar ondanks haar deelnames aan ‘Het Jachtseizoen’ en ‘BV Darts’ had de influencer lange tijd andere ambities. “Ik houd van adrenaline en actie”, zegt ze daarover in Story.

Ondanks dat de influencer ondertussen een vertrouwd gezicht is op televisie had ze ook nog andere dromen. “Als ik niet in de sociale media en showbizz was beland, dan werkte ik nu bij de politie”, zegt ze in Story. “Na het middelbaar zou ik dan criminologie gestudeerd hebben. Soms ben ik een beetje jaloers op mijn broer, hij werkt bij de politie.”

Haar deelname aan ‘Het Jachtseizoen’, waarbij ze andere BV’s proberen te vangen, maakt dat een klein beetje goed. “Jaja, ik mag ‘de boeven’ oppakken. Ik houd nu eenmaal van actie en adrenaline.”