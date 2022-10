Klimaatactiviste Greta Thunberg wil niet in politiek: “Te giftig”

De Zweedse klimaatactiviste Greta (19) wil de politiek niet in, omdat die omgeving “te giftig” is. Dat zegt ze in een uitgebreid interview met de Britse openbare omroep BBC.

Thunberg werd in 2018 een wereldwijd icoon van de klimaatbeweging, maar dat was naar eigen zeggen nooit de bedoeling. “Dat is te veel verantwoordelijkheid”, klinkt het. “Als alle hoop in de wereld rust op de schouders van vermoeide tieners, dan is dat niet erg goed. Vier jaar later klinkt het dat “de noodzakelijke veranderingen er enkel zullen komen als er genoeg druk van de publieke opinie komt – en dat is wat wij willen creëren.”

Thunberg is al jaren het mikpunt van heel wat vitriool op sociale media, maar daar ligt ze naar eigen zeggen niet wakker van. “Maar wat me wel stoort, is wanneer mensen over me liegen en complottheorieën verspreiden.” Ze werd in het verleden zelfs geviseerd door wereldleiders als Vladimir Poetin en Donald Trump. “Dat vind ik oprecht grappig: de machtigste mensen ter wereld die zich geïntimideerd voelen door tieners. Dat is grappig. Het zegt meer over hen dan over mij.”

Op 6 november gaat in Egypte een grote klimaattop van de Verenigde Naties van start, maar Thunberg zal niet aanwezig zijn. “Ik ben daar niet nodig”, aldus de Zweedse. “Andere mensen zullen er zijn, mensen uit de meest door de klimaatverandering getroffen gebieden. En hun stem is belangrijker.”