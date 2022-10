Vandaag wellicht opnieuw hinder op luchthaven van Charleroi, TUI Fly leidt vluchten om via Brussel

Ook dinsdag zal er waarschijnlijk hinder zijn op de luchthaven van Charleroi. Daarvoor waarschuwt Kevin Peeters, vaste vertegenwoordiger van de FGTB. Volgens Peeters heeft het personeel van veiligheidsbedrijf Security Master besloten om de actie voort te zetten, wegens gebrek aan reactie van de directie van BSCA Security maandag.

Dat bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven, had besloten om een toekomstige openbare aanbesteding voor de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het veiligheidspersoneel is bezorgd over de overname van de huidige agenten door de nieuwe operatoren, alsook over veranderingen op het vlak van opleiding en vergoeding.

Wegens het uitblijven van een reactie van BSCA Security hebben de vakbonden maandag besloten om rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde regionale minister, Adrien Dolimont.

Vluchten omgeleid

De betrokken passagiers van de drie vluchten die omgeleid worden naar Brussel, worden per sms gecontacteerd. TUI fly vraagt hen om op de oorspronkelijk geplande tijd rechtstreeks naar de luchthaven van Brussel te gaan, aangezien de luchthaven van Charleroi niet gemakkelijk bereikbaar is. Er zijn geen vervangbussen van Charleroi naar Brussel voorzien. De retourvluchten naar België landen zoals gepland op de luchthaven van Charleroi.

Maandag was er bijzonder veel chaos op de luchthaven van Charleroi door de staking van het veiligheidspersoneel. Vanaf 16 uur werd het gebouw zelfs volledig gesloten. De vluchten vertrokken daardoor allemaal leeg, wat betekende dat de passagiers die hun vlucht misten geen recht hebben op een schadevergoeding.