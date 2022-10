Zap Mama is terug: de Belgische “eerste Beyoncé” die na wereldwijd succes plots op een uitkering moest overleven

Adele noemt haar “de eerste Beyoncé” en Stromae, Tom Cruise en Stevie Wonder zijn stuk voor stuk fan. Maar ken jij Zap Mama nog? Dertig jaar nadat ze de VS veroverde en bijna een Grammy won, doorbreekt Marie Daulne (57) de stilte met een nieuw album. Zij het enkele ‘reality checks’ rijker. New York ruilde ze in voor Brussel, en even overleefde ze op een uitkering. Relaas van een carrière vol kronkels.