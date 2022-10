In de humanitaire hub van de Brusselse hulporganisatie is geen plek meer, dus sliepen 13- tot 17-jarigen er in kartonnen tentjes op de stoep. — © BART DEWAELE

Vijftig minderjarigen vroegen maandag asiel aan in ons land. Slechts 7 van hen kreeg een opvangplek van de overheid aangeboden, dat bevestigt Fedasil. Over sommigen waren er “leeftijdstwijfels”, de anderen werden naar oververzadigde hulporganisaties gestuurd. En zo eindigde de asielaanvraag van dertien tot zeventienjarige op straat of in een kartonnen tentje.