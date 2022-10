Kilometers file door kapotte voeg op stuk weg waar dagelijks 170.000 mensen passeren. En het leed lijkt nog niet voorbij

Maandagochtend was op één viaduct het fileleed extra voelbaar: het viaduct van Merksem in Antwerpen. De oorzaak van alle ellende: een gebroken brugvoeg. “We doen er alles aan om het viaduct open te houden”, klinkt het.

1.700 meter lang, gebouwd in de jaren 60 en elke dag goed voor 87.000 voertuigen in de ene richting en nog eens 84.000 in de andere. Normaal kunnen die voertuigen over vier rijstroken in beide richtingen, maar door herstellingswerken moest al het verkeer richting Nederland afgelopen weekend en ook maandag over twee versmalde rijstroken. Met ellenlange files tot gevolg. “Maar er is alles gedaan om het viaduct wél open te houden”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Oorzaak van de ellende: een gebroken brugvoeg. Dat is een verbindingsstuk in de brug die ervoor zorgt dat de constructie wat beweegruimte heeft om temperatuursschommelingen maar ook zwaar verkeer op te vangen. “De brugvoeg is in september gebroken. Er hebben toen noodherstellingen plaatsgevonden en er werd een snelheidslimiet opgelegd van 70 kilometer per uur”, zegt Stefanie Nagels, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Flitspaal

Alleen hielden bestuurders zich daar amper aan. Resultaat: na een week was ook de noodherstelling alweer stuk. “We proberen nu die voeg opnieuw tijdelijk te herstellen. Concreet gaat het over 14 platen van 1,20 meter breed, 1,60 meter lang en met een dikte van 3 centimeter die verankerd worden in de betonnen balk net voor de voeg. Omdat we die verankeren in het beton moet dat ook uitharden. Daarom mag er ook nu geen verkeer over. Een flitspaal moet er ook voor zorgen dat bestuurders de snelheidsbeperking meer respecteren. “Het fileleed is nog niet helemaal voorbij. Donderdagnacht gaan de werkzaamheden aan het viaduct verder en die zouden nog tot maandagmorgen duren.”

Het is overigens niet de eerste keer dat een voeg in het viaduct het begeeft. Ook vorig jaar moesten er noodherstellingen plaatsvinden. Het agentschap hoopt met deze zoveelste tijdelijke herstelling dat het viaduct kan openblijven tot januari, wanneer meer structurele herstellingswerken zullen zijn. “Er is een nieuwe brugvoeg besteld, maar die zal er pas in januari zijn. Dan zou er dus een meer permanente oplossing moeten zijn.”

En ook die laatste herstelling is in principe een ‘tijdelijke’ oplossing. In het kader van de Oosterweelwerken zou het viaduct in 2025 afgebroken worden.