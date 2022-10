Hoe dichter op of zelfs óver de vervaldatum, hoe goedkoper: supermarkt met strafste promo’s komt naar Vlaanderen

Koekjes of koffie die (bijna) vervallen zijn of wasproducten in een gedateerde verpakking toch nog verkocht krijgen, dat is het businessmodel van de Finse ‘overstockwebshop’ Foodello. Die maakt nu ook de oversteek naar Vlaanderen, met producten die supermarkten niet meer willen of mogen verkopen. Al zijn er bij de Voedselbank wel gemengde gevoelens bij dergelijke initiatieven. “Goed voor de duurzaamheid, maar zo krijgen wij wel almaar minder binnen.” Een van de straffe promo’s: paaseitjes van vorig Pasen aan -73 procent.