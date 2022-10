Jasper Philipsen steekt zijn fiets in de Parijse lucht na zijn ritzege op de Champs-Élysées. — © REUTERS

Vanmiddag valt met de Ronde van Langkawi het doek over het wielerjaar 2022. Een seizoen dat vanuit Limburgs oogpunt de boeken in mag met als classificatie grand cru classé. De kwanti- en kwaliteit van de zeges was immers nog nooit zo hoog het laatste decennium.