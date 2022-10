Lola (12) vermoedelijk vermoord uit wraak omdat haar moeder de verdachte toegangsbadge weigerde

De hoofdverdachte, een 24-jarige vrouw, in de zaak rond de dood van het Franse meisje Lola is maandag aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op een minderjarige onder de 15 en verkrachting met foltering en wreedheden. Ook een 43-jarige man blijft in voorhechtenis zitten. De vrouw zou wraak hebben willen nemen omdat de moeder van Lola, conciërge in het gebouw, haar een elektronische toegangsbadge zou geweigerd hebben.

Dahbia B. stond bij de politie gekend als slachtoffer van huiselijk geweld. De 24-jarige vrouw, met Algerijnse origine, kwam in 2016 in Frankrijk aan met een verblijfsvergunning voor studenten. Op 21 augustus dit jaar werd zij op een Franse luchthaven aangehouden omdat zij geen verblijfsvergunning had. Ze kreeg toen een bevel om het land te verlaten, wat ze dus duidelijk niet gedaan heeft.

De vrouw, die aan psychische stoornissen zou lijden, logeerde een paar dagen bij haar zus in het gebouw van het slachtoffer.

Ze zou Lola vermoord hebben, zo schrijft Leparisien, uit wraak omdat haar moeder haar een elektronische toegangsbadge voor het gebouw zou geweigerd hebben. De Franse onderzoekers willen dat voorlopig niet bevestigen.

De vrouw werd enkele uren voor haar arrestatie samen met Lola gefilmd door de bewakingscamera’s van het appartementsgebouw. Omstreeks 17 uur loopt ze opnieuw door beeld, terwijl ze een kist en twee valiezen naar buiten versleept. Ze werd daarbij geholpen door haar zus, al is het niet duidelijk of die laatste op de hoogte was van de lugubere inhoud van die kist.

Het is niet duidelijk wat er zich in de uren tussen beide opnames heeft afgespeeld, daarover moet het gerechtelijk onderzoek duidelijkheid brengen. Uit de eerste bevindingen zou blijken dat de vrouw alleen handelde, al werd er wel een tweede verdachte opgepakt: een 43-jarige man die ervan verdacht wordt de vrouw te hebben vervoerd en onderdak te hebben geboden.

Koffer

De ouders van Lola sloegen vrijdagmiddag alarm toen hun dochter niet naar huis kwam na school, ook al was op videobeelden te zien dat ze het appartementsgebouw wel was binnengekomen. Een dakloze man vond het lichaam van het meisje enkele uren later in een koffer op de binnenplaats van het gebouw.

Uit een autopsie die zaterdag werd uitgevoerd, bleek dat Lola was overleden door verstikking. In eerste instantie werden zes personen opgepakt, maar vier van hen werden inmiddels weer vrijgelaten.

Volgens de politie geeft de verdachte vrouw een erg warrige uitleg. Er is een gerechtspsychiater aangesteld om haar te onderzoeken.