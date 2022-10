Twijfel slaat toe bij Florence en Jiri in ‘Blind getrouwd’: “Als ze zich niet snel openstelt, dan haak ik af”

Hij geniet van elke aanraking, zij houdt de boot liefst nog even af. In ‘Blind getrouwd’ sloeg maandagavond de twijfel toe bij Florence Vandoorne (29) en Jiri Punt (35). Een ogenschijnlijk onschuldig sms’je bracht de bal aan het rollen en legde de fragiele staat van hun huwelijk bloot. Maar volgens experte Sarah Hertens heeft het koppel geen tijd te verliezen. “Wacht niet op de vonk. Raak elkaar aan.”

Een stevige knuffel, vlak voor ze naar het werk vertrok. En erna een lief berichtje. Alsof hij het al jaren gewend is om zijn echtgenote ’s ochtends uit te wuiven, nam Jiri in Blind getrouwd afscheid van ‘zijn’ Florence. Met niets dan goede bedoelingen. Maar bij Florence wrong het maandagavond duidelijk. “Ik liet hem weten dat ik het apprecieerde. Maar in zijn bericht benoemde hij de dingen iets te veel.”

Zo zei Jiri onder meer dat hij “genoot van elke aanraking”, klonk het. “Al die details zwart-op-wit… Ik klapte dicht”, aldus Florence. “Die avond zei ik hem al lachend dat ik hem niet meer ging vastnemen. Maar Jiri nam dat verkeerd op. Hij maakte zich zorgen en zei soms het gevoel te hebben dat het voor mij al een uitgemaakte zaak was.”

LEES OOK. Onze chef media dommelt in bij ‘Blind getrouwd’: “De sprankel is uit haar ogen, ze laat het hangen” (+)

De volgende ochtend bij het ontbijt was het incident nog steeds voelbaar. “Na gisteren heb ik weer terug een kort lontje”, zei Florence nadien. “We hebben tot laat in de nacht gebabbeld en de nachtelijke uren brachten weinig rust.”

Afremmen

Het voorval zorgt voor twijfels bij het pasgetrouwde stel. Ze leken nochtans goed vertrokken: vanaf de trouwdag konden ze het vinden met elkaar. Maar sinds ze terugkeerden van hun huwelijksreis en bij elkaar introkken, weet Jiri niet meer hoe het verder moet.

“Ik zit vaak in een tweestrijd”, aldus Jiri. “Moet ik mezelf afremmen, of mag ik mezelf zijn? Het is heel moeilijk om te weten wanneer ik iets goed doe.”

LEES OOK. Joren uit ‘Blind getrouwd’ geschrokken van reacties na incident op huwelijksreis: “Facebook van mijn gsm gesmeten”

Wanneer Florence was gaan werken, praatte Jiri erover met een vriend. Daar sprak hij klare taal. “Florence is bang om zich open te stellen en om gekwetst te worden. Ik hoop dat het niet lang meer duurt tot ze zich openstelt naar mij. Anders heb ik schrik dat ik ga afhaken om mezelf te beschermen.” Jiri wilt zeker nog knokken voor zijn relatie. “Ik wil er keihard voor gaan, maar haar twijfels remmen me af. En erover praten ervaart Florence als druk.”

(lees verder onder de foto)

Bij relatietherapeute Sarah Hertens speelden Florence en Jiri open kaart. “Het vertrouwen is er wel, maar ik heb schrik”, aldus Florence. — © VTM

Trap onder de kont

Net als de andere koppels kropen Florence en Jiri in de sofa bij een van de experts. Bij relatietherapeute Sarah Hertens speelden ze open kaart. “Het vertrouwen is er wel. Maar ik heb schrik”, zegt Florence. “Ik wil wachten tot er meer aantrekkingskracht is.”

Geen goed idee, vindt Hertens. Zij gaf de raad om vooral niet te treuzelen. “Wacht niet op de vonk”, zei ze. “Pas door je partner aan te raken, kunnen gevoelens groeien.” Een trap onder de kont van Florence. Maar de angst blijft sluimeren, zo veel is duidelijk.

LIEN (30) EN JOREN (36): “Lastig om uit negatieve spiraal te geraken”

Ook Joren en Lien hadden een gesprek met experte Sarah Hertens over hun communicatieproblemen tijdens de huwelijksreis. “We werden in Bodrum gedropt zonder dat we elkaar kenden. Eens in die negatieve spiraal is het niet makkelijk om er weer uit te komen”, zegt Lien. “Joren is veel vlotter. Ik heb mijn introverte momenten en wil dan niet veel zeggen. Dat botste enkele keren. Joren heeft bevestiging nodig en ziet dat dan als een afwijzing.”

LEES OOK. Koppels trekken eindelijk bij elkaar in, maar Lien vertrekt prompt opnieuw op reis in ‘Blind getrouwd’

Nog een struikelblok: door hun drukke agenda’s blijkt het knap lastig om elkaar vaak te zien. Joren toonde wel initiatief en ging Lien opzoeken in haar koffiebar. “Ik wil Joren graag leren kennen”, aldus Lien. “Maar mijn muren komen precies naar boven in plaats van naar beneden. Ik weet niet goed hoe dat komt. ik heb het moeilijk om me open te stellen, en ben bang om gekwetst te worden.”

(lees verder onder de foto)

Bij Lien en Joren blijkt het een zware klus om voor elkaar een gaatje te vinden in hun drukke agenda’s. — © VTM

JANA (29) EN CHRISTIAAN (28): “Op fysiek vlak groeit het”

Bij Jana en Christiaan merk je dat het traag maar zeker de goede richting uitgaat. “Er is een evolutie op fysiek vlak”, klinkt het. “Op huwelijksreis stond mijn hoofd er niet naar, en zat ik te flippen over het uiterlijk”, moest Jana toegeven. “Maar we zoeken elkaar nu meer op dan anders. Het fysieke contact wordt niet meer afgeremd.” Dat mocht maandagavond blijken. De onbemande camera’s in hun appartement legden een intieme romantische kus vast, wat het beste doet hopen.

(lees verder onder de foto)

Een romantische kus toonde aan dat het op fysiek vlak goed zit tussen Jana en Christiaan. — © VTM

© VTM

BRECHT (27) EN DZIUBI (29): “Soms vermoeiend”

Brecht en Dziubi blijven het koppel dat niet in hun kaarten laat kijken. Ze schieten uitstekend met elkaar op. Maar zijn er echt gevoelens of zijn het vooral hechte vrienden? Brecht is duidelijk dol op zijn man. “Iedereen loopt zot van hem. Hij verovert de harten van iedereen, ook die van mijn ouders en familie.” Maar Dziubi laat soms subtiel vallen dat het enthousiasme van zijn partner ook vermoeiend is.