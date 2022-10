Willy Naessens in ‘Star wars’ en de ‘easter eggs’ van Riadh Bahri: Dit was ‘De allerslimste mens’

De winnaar van maandagavond:

Riadh Bahri

De verliezer:

Olga Leyers moet na drie afleveringen naar huis.

(Lees verder onder de video)

De nieuwkomer van dinsdagavond:

Actrice Tine Embrechts, die het record van hoogste aantal seconden in één aflevering beet heeft.

(Lees verder onder de video)

De beste quotes:

Erik Van Looy tegen Bahri: “Je komt toch om te winnen.”

Bahri: “Ik kom vooral om me eens goed te amuseren. Nog eens goed lachen. (kijkt naar de jury) Maar dat wordt moeilijk vanavond, he”

***

Van Looy: “Is er bij de jury ook een dresscode? Vinden jullie dat belangrijk?

Boukhriss-Terkessidis: (lacht luid)

***

Van Looy: Riadh, verstop jij soms easter eggs in je journaal?

Bahri: “Op aanvraag steek ik er onnozele dingen in. De eerste keer dat ik het nieuws moest doen op de radio, vroeg mijn schoonfamilie of ik er ‘kip’, ‘water’ en ‘zon’ kon insteken.”

Boukhriss-Terkessidis: “En is het gelukt?”

Bahri: “Ik heb dat in het weerbericht gestoken: Het is schoon weer vandaag, dus zie dat ge uw kiekens water geeft.”

Het mooiste moment:

Willy Naessens zit voor De allerslimste mens nog altijd in de ruimte. Dit keer verzeilt hij in een lightsaber-gevecht met Darth Vader uit Star wars. Wat Vader wint. “Nu gaat gij mij waarschijnlijk vertellen dat gij mijn vader zijt.” “No”, zegt Vader. “I’m your partner!” Waarop Naessens: “Marie-Jeanne?” En jawel hoor, helmpje af en daar is de echtgenote van Willy Naessens. Dat is pas iets om geheim te houden voor je partner.

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss-Terkessidis (6 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)