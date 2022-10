Verloren zoon Zinho Gano trok de derby over de streep voor Essevee: “Het gedroomde scenario”

Ruim vier maanden bleef Zinho Gano aan de kant. Een interland met Guinea-Bissau tegen het al even exotische San Tomé e Principé bleef lange tijd zijn laatste wapenfeit. De voorbije weken vertoefde de 29-jarige aanvaller zelfs in de B-kern van Essevee. “Ik heb nooit gepanikeerd, want ik heb al zoveel meegemaakt in mijn loopbaan. Uiteindelijk wist ik dat ook dit wel weer zou opgelost raken.”

“Dit is natuurlijk het gedroomde scenario voor mij”, straalde de aanvaller na afloop van de partij. “Na alles wat er gebeurd is, kon ik deze week opnieuw aansluiten. We waren met alle partijen samen gaan zitten en we hebben alles uitgepraat. De coach gaf ook meteen aan dat de kans bestond dat hij me zou meenemen voor de match in Kortrijk en als je dan zo kunt terugkomen in de derby is dat echt heerlijk.”

Toen Mbaye Leye in het slotkwartier Zinho Gano in de strijd gooide, stond Zulte Waregem op bezoek bij Kortrijk al 1-2 voor. Toch was het Gano die uiteindelijk het slotakkoord zou verzorgen. “Toen de ref naar de stip wees, wilde ik absoluut de strafschop nemen”, glimlacht Gano die inderdaad heel gedecideerd de bal opeiste. “Ik heb genoeg ervaring om met die druk om te gaan, maar wilde vooral de zege veiligstellen voor het team.”

“Op zo’n moment gaan er heel veel emoties door je heen. Voor de tv-camera vroeg men waarom ik dan voor de tribunes van de thuisfans liep. Tja, als ze al voor aanvang van de match naar mij van alles roepen en zingen, moeten ze daar ook maar tegen kunnen. (lacht) Ach, ik heb enkele moeilijke maanden achter de rug. Ik heb nooit gepanikeerd, want ik heb al zoveel meegemaakt in mijn loopbaan. Dit kon er ook nog wel bij. Ik ben ook gewoon blijven werken omdat ik wist dat het wel opnieuw in orde zou komen.”

Ondanks die gemiste transfer naar het buitenland, klinkt Gano nog altijd heel gemotiveerd. “Dat heb ik ook altijd aangegeven”, aldus de 29-jarige spits die in het verleden bij onder meer Club Brugge, Waasland-Beveren en Racing Genk aan de slag was. “Mijn gedachten waren altijd nog bij Zulte Waregem. Die transfer behoort nu tot het verleden en ik wil nu nog enkel naar de toekomst kijken.”

Vijf voor twaalf

“Mijn topniveau heb ik natuurlijk nog niet beet. Dat zal nog wel enkele weekjes duren”, toont Gano zich ondanks alle hevige emoties toch opvallend nuchter. “Het was zo lang geleden dat ik nog eens een match had gespeeld. In juni speelde ik inderdaad nog eens met de nationale ploeg. Geef mij dus even de tijd en dan sta ik er wel weer terug.”

Gano beseft bovendien donders goed dat de derbyzege dan wel een fijne opsteker is voor Essevee, maar verder geen garanties biedt voor de nabije toekomst. “Het was inderdaad stilaan vijf voor twaalf voor ons. Deze derbyzege is dan ook zeker van goudwaarde. Vooral omdat we ons na rust fantastisch hebben herpakt. We toonden heel veel grinta en mentaliteit. Iedereen wil er nog voor gaan.”

“Dit is nog een heel jonge groep. Wellicht waren tal van jongens voor rust wat onder de indruk van de omstandigheden, maar na de pauze hebben we getoond wat we in onze mars hebben. Het was eigenlijk vooral een kwestie van afmaken, want ook in de eerste helft voetbalden we enkele prima kansen bij elkaar. Je moet op de juiste momenten toeslaan en dat hebben we eindelijk eens gedaan.”