Om de 57 minuten een doelpunt: ontketende Michy Batshuayi scoort vierde wedstrijd op rij voor Fenerbahce

Na amper drie minuten voetballen opende Batshuayi de score. De Rode Duivel stond op de goede plaats bij een vrije trap en tikte het leer van dichtbij binnen.

Het is de vierde wedstrijd op rij dat Batshuayi de weg naar doel vindt. De ex-spits van Standard zit nu aan vijf doelpunten in acht officiële wedstrijden voor Fenerbahce. Of nog straffer: hij zit aan een gemiddelde van één doelpunt om de 57 minuten voor de Turkse topclub. Want hij was meestal invaller en kwam nog maar drie keer aan de aftrap. Ook nu werd hij na 66 minuten naar de kant gehaald.

Irfan Can Kahveci zorgde in de 25e minuut voor de 0-2 ruststand. In de blessuretijd lukte Diego Rossi nog een derde goal voor Fenerbahce. Na negen gespeelde matchen is Fenerbahce opgeklommen naar de tweede plaats in de stand met 20 punten. Leider Adana Demirspor telt één punt meer, maar heeft tien wedstrijden op de teller staan.