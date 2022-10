Schietpartij in centrum van Tongeren: buurtbewoners zien zeven mannen weglopen

In de Nieuwstraat in het centrum van Tongeren heeft maandagavond een schietpartij plaatsgevonden. Buurtbewoners hoorden in totaal acht schoten, zagen zeven jongemannen wegvluchten en merkten bloedsporen op in het rijhuis. Het is nog niet duidelijk hoeveel personen gewond raakten.

De feiten deden zich voor in een rijhuis dat te koop staat, maar momenteel nog verhuurd wordt via Airbnb. Een man had het huis drie nachten afgehuurd voor zichzelf en was maandagmiddag gearriveerd. Rond 20.30 uur hoorde een van de buurtbewoners in totaal acht schoten. Zes schoten waren binnen afgevuurd, twee buiten. Buurman Ward zag dan weer zeven jongemannen weglopen. “Ik stond buiten om met de hond te gaan wandelen, en ineens kwamen er vijf mannen voorbijgelopen. Een van hen was gewapend met een revolver, een andere had een koord vast. Nog eens twee mannen vluchtten de andere kant uit.”

Bloedspatten

Ward liep verder en zag dat de deur van het rijhuis open stond. “In de gang en in de living hingen bloedspatten op de muur en op de grond. De tafel was ook omgegooid en ik zag een heleboel rubberen handschoenen liggen.”

De overburen belden de politie Tongeren-Herstappe, die met man en macht uitrukte. Het parket Limburg werd ook op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse voor verder onderzoek. In de loop van de nacht zullen ook de speciale eenheden van de federale politie het rijhuis nog doorzoeken. Er zijn immers verschillende deuren die afgesloten zijn met cijfercodes, en de politie wil er zeker van zijn dat niemand zich meer in het huis verschanst.

Momenteel is er nog veel onduidelijkheid over de feiten. Zo is nog niet bekend hoeveel daders er precies waren en hoeveel personen gewond zijn geraakt. Dat moet allemaal nog onderzocht worden. Voorlopig is er niemand gearresteerd.