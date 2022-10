Diepenbeekse krijgt extra straf voor vervalsen doktersvoorschriften

Tussen oktober 2020 en januari 2022 had de Diepenbeekse alle controle over haarzelf verloren. Bij een dokter waar ze hielp als huishoudhulp, ging ze met blanco voorschriften aan de haal. Op haar naam en op die van haar moeder en man ging ze bij apotheken in heel Vlaanderen de pijnstiller Oxynorm afhalen. Enkele keren schakelde ze voor de oplichting zelfs haar tienjarig zoontje in. Sinds 2014 was ze op de sukkel met haar rug. Stelselmatig verhoogden de dokters de dosis van haar pijnstiller en raakte ze verslaafd. Op een bepaald moment nam ze tot 112 tabletten per dag.

RIZIV

De vrouw haar omgeving werd er radeloos van. Haar man moest zelfs de medicatie verstoppen. Uiteindelijk wist de echtgenoot met de familie van haar moeder het slachtoffer te laten opnemen in een instelling. De behandeling tegen de verslaving wierp zijn vruchten af, want sindsdien zijn er geen nieuwe feiten meer gepleegd. In 2021 kreeg de vrouw al 15 maanden cel voor gelijkaardige feiten, maar ze gaf verstek. Nu doet de Hasseltse rechtbank daar 12 maanden met uitstel bovenop. “De reeds uitgesproken bestraffing was onvoldoende.” Om van dat uitstel te genieten, moet ze zich laten behandelen voor haar verslaving en actief op zoek gaan naar een zinvolle dagbesteding. Aan het RIZIV moet de Diepenbeekse een vergoeding van bijna 4.820 euro betalen voor het illegaal innen van terugbetalingen.