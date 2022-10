Personeel snackbar gaat gewapende overvaller te lijf met frieten en frituurmand: “We laten ons niet klein krijgen”

Een overvaller in een duivelsmasker stapt op een zondagavond in oktober Cafetaria De Gildehof in het Nederlandse Apeldoorn binnen. Gewapend met een mes eist hij geld van het personeel, maar die zijn niet van plan om zich zonder slag of stoot te laten beroven. Met frietjes, een frituurmand en alles wat ze konden vinden, proberen ze de ‘duivel’ te verjagen. De politie wordt opgetrommeld en kan even later een 45-jarige man arresteren. “We laten ons niet klein krijgen”, schrijft de eigenaar van de snackbar een dag later op Facebook. “Ook vandaag blijven we de lekkerste patatjes bakken.”