Voerense vroedmeesterpadden lijken gered dankzij uitzettingsprogramma

Het helemaal verdwijnen van de vroedmeesterpad in Voeren is afgewend door de soort te kweken en uit te zetten. In Voeren alleen al werden dit najaar een kleine 2.000 padjes uitgezet. Volgend jaar gebeurt dat nog eens.

Het laatste redmiddel wordt het uitzetprogramma van de vroedmeesterpad in Voeren en Vlaamse-Brabant genoemd. Ook in Borgloon komt dit amfibie nog voor. Maar daar hoopt men de soort op een natuurlijke manier te laten uitbreiden. De soort leeft enkel op de meeste zuidelijke grens van Vlaanderen voor en dreigde helemaal te verdwijnen wegens te kleine restpopulaties die te ver uit elkaar leefden. “We zijn dikkoppen gaan inzamelen op de paar plekken waar ze nog leefden in Vlaanderen samen met kweekmateriaal uit Wallonië en Nederland. In 2021 hadden we een kleine 1.500 larven. Dit jaar waren er dat 7.426. De voorbije weken werden de mini-padjes uitgezet op 7 locaties - zes in Vlaams-Brabant en in Voeren”, zeg Johan Auwerx van het onderzoekcentrum voor Aquatische Fauna in Linkebeek.

Herhalen

De komende jaren zullen nog jonge exemplaren worden uitgezet. “Volgend jaar volgt een nieuwe lichting. Dit proberen we aan te houden tot we een hele generatie hebben uitgezet. Dat wil zeggen, tot de uitgezette exemplaren zelf kunnen produceren. Dat is voor een vrouwtjes-vroedmeesterpad op 3 jaar”, legt Auwerx uit.

Het typische aan deze soort is dat ze een heuvelachtig gebied waar ze zich kunnen opwarmen nodig heeft. De mannetjes dragen de eieren ook nog een tijdje met zich mee.

Het mannetje draagt de eieren een tijdje. — © Hugo Willockx

Een gelijkaardig kweekprogramma is ook in de maak voor de knoflookpad. Deze soort komt vooral in Noord-Limburg voor. Maar de wetenschappers zijn nog niet zo ver dat er volop gekweekt kan worden met de ouderparen.

Ook voor de knoflookpad wordt er aan een kweekprogramma gewerkt. — © knoflookpad

mm