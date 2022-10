Ze zouden elkaar haten, maar nu lijkt vete beslecht: “Waarom wil je bevriend zijn met de ex van je lief? Ik geloof daar niet in”

Al jaren is de vermeende vete tussen Selena Gomez en Hailey Bieber het gespreksonderwerp in Hollywood en verder daarbuiten. De inzet volgens hun fans? De Canadese zanger Justin Bieber, die ondertussen gehuwd is met Hailey en “gestolen werd van Selena”. Maar een gezamenlijke foto op Instagram maakt een einde aan de geruchten, de twee leken zelfs vriendinnen. Maar of ze dat ook zijn? “Ik geloof er persoonlijk niet in. ”