Dilsen-Stokkem

“Door corona is kok een knelpuntberoep geworden”, zegt sterrenchef Alex Clevers. Heel wat horecazaken zoeken tevergeefs een vervanger als hun chef opstapt of wegens ziekte uitvalt. Daarom richtte hij het detacheringsbureau Blenth op. In zijn portfolio zitten al zo’n dertig zelfstandige chefs die ingehuurd kunnen worden.