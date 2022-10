Israëlische president ontmoet Joe Biden op 26 oktober in Washington

De Israëlische president Yitzhak Herzog brengt volgende week een officieel bezoek aan de VS. Herzog zal op woensdag 26 oktober de Amerikaanse president Joe Biden ontmoeten in het Witte Huis in Washington, zo hebben medewerkers van Herzog maandag bekendgemaakt.

Het is het eerste bezoek van Herzog aan de VS, sinds hij in juli vorig jaar is aangetreden. De reis vindt plaats op uitnodiging van Washington. Het bezoek heeft als doel om “de sterke relatie tussen de VS en Israël verder te verstevigen en de diepe banden tussen de twee landen in deze uitdagende tijden te weerspiegelen”, staat in de verklaring van Herzogs kantoor.

De gesprekken in het Witte Huis zullen voornamelijk focussen op strategisch beleid en veiligheid en op economische kwesties. Er zal ook gesproken worden over gezamenlijke initiatieven om de klimaatcrisis aan te pakken.

De Amerikaanse president Joe Biden had in juli zelf nog een bezoek gebracht aan Israël.