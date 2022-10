Zes maanden zwangere vrouw en echtgenoot overleden door Russische bombardementen in Kiev

De Russische president Vladimir Poetin had vrijdag gezegd dat er geen nieuwe luchtaanvallen zouden komen in Oekraïne, maar daar was het afgelopen weekend en maandag niets van te merken. Onder meer op een residentieel gebouw in hoofdstad Kiev vielen Iraanse kamikazedrones, met heel wat vernieling als gevolg. Er kwamen minstens vier burgers om het leven.

Een van die dodelijke slachtoffers is Viktoriia, bijnaam Vika. Een 34-jarige vrouw die als sommelier werkte in de Goodwin-winkel in de stad. Haar lichaam werd volgens burgemeester Klitsjko en de hulpdiensten van onder het puin gehaald, samen met dat van haar echtgenoot en haar kat. Vika was zes maanden zwanger.