Engie-werknemers verdacht van aanmaken frauduleuze vaste contracten

Bij energieleverancier Engie worden personeelsleden ervan verdacht frauduleus vaste energiecontracten te hebben aangemaakt. Er zijn in totaal zeventien dossiers die tot een ontslag kunnen leiden, zegt woordvoerster Nele Scheerlinck maandag.

Engie haalde, net als veel andere leveranciers, vaste energiecontracten in maart uit zijn aanbod, wegens de torenhoge energieprijzen op de markten. Ook voor het personeel kwam er een stop op vaste contracten.

Het bedrijf heeft volgens Scheerlinck onregelmatigheden vastgesteld bij de aanmaak van contracten. Hoewel dat in strijd was met de richtlijnen hebben bepaalde werknemers vaste contracten met terugwerkende kracht aangemaakt. Scheerlinck heeft het over “frauduleuze praktijken”.

Verdere details over de zaak wil Engie niet geven. Volgens RTBF maakten de betrokken personeelsleden de vaste contracten voor elkaar aan.

De mogelijke ontslagen in de zeventien dossiers leidden maandag tot sociale onrust. Scheerlinck bevestigt dat er korte werkonderbrekingen waren en dat de vakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend.