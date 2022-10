Lichamen Jessy en Wibe vrijgegeven door Italiaanse autoriteiten, doodrijder had vijf soorten drugs genomen

De lichamen van Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) worden vrijgegeven door de Italiaanse autoriteiten, dat bevestigt de mama van Jessy. De vriendinnen stierven op 8 oktober in Rome bij een ongeval. Uit onderzoek is gebleken dat de man die hen doodreed onder invloed was van liefst vijf verschillende soorten drugs. “Ze worden deze week thuis verwacht. Nu gaan we de uitvaart kunnen regelen.”

Negen dagen na het tragische ongeval waarbij Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) om het leven kwamen, hebben de nabestaanden het nieuws gekregen dat de lichamen naar ons land komen. Daarvoor was het nog lang onduidelijk hoe alles zou worden afgehandeld.

De rouwbrieven van beide meisjes zijn intussen opgesteld. “Daar in Rome werd het plots heel donker de zon ging vredig onder en nam je mee op een eeuwige reis laat ons hopen naar het mooiste paradijs”, staat te lezen bij Jessy. “Ergens in mij woon je lach je spreek je zing je wacht je . Niemand die je daar ooit weg zal kunnen halen”, klinkt het bij Wibe.

Onder invloed

Bij allebei wordt ook vermeld dat er wordt afscheid genomen op een later tijdstip. Dat tijdstip zal nu bepaald kunnen worden. De mama van Jessy, Evelyne Derumeaux, bevestigt dat de Italiaanse autoriteiten de lichamen van beide meisjes vrijgeven. “Ze worden deze week thuis verwacht”, vertelt ze. “Nu gaan we de uitvaart kunnen regelen.”

De twee vriendinnen waren op citytrip in Rome toen zaterdagavond 8 oktober het noodlot toesloeg. Ze waren hun taxi uitgestapt om hulp te bieden bij een ongeval. Net dan werden ze gegrepen door een andere wagen. De 38-jarige Francesco M. maaide hen onder invloed van drugs en alcohol van de weg en vluchtte. De klap was fataal. Nadien bleek ook dat Wibe al vier maanden zwanger was – volgens de rouwbrief zou het kindje Mano heten.

Vorige week dinsdag waren de families nog naar Rome afgezakt om de lichamen te identificeren. Een autopsie moest dan meer duidelijkheid scheppen in het onderzoek. Nu is dat zo goed als afgerond.

De doodrijder zal nog voor het gerecht moeten verschijnen voor doodslag en vluchtmisdrijf. Hij riskeert een celstraf van 18 jaar. Hij was heel zwaar geïntoxiceerd, zo vertelde onderzoeksrechter Maria Gaspari maandag in de Italiaanse media. Hij vertoonde “een compleet gebrek aan helderheid”, zei zij. De man zou positief getest hebben op liefst vijf verschillende soorten drugs: cannabis, cocaïne, opiaten, benzodiazepines en methadon. Het mag dan ook duidelijk zijn: de man was helemaal van de wereld.