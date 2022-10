Hamont-Achel

Nancy Peels (52) uit Hamont wil mensen die het wat moeilijker hebben, helpen via een ‘weggeefkast’ naast haar woning. Via donaties zal ze vanaf woensdag allerhande spullen en voedingsmiddelen gratis aanbieden in een kast die iedereen kan openen. “Maar ik hou wel een oogje in het zeil zodat er niet van geprofiteerd wordt”, lacht ze.