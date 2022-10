Victoria Beckham ontkent relatieproblemen

Fans maakten zich ernstig zorgen over de vermeende problemen tussen David en Victoria nadat iemand in een videoclip had opgemerkt dat de tatoeage met de initialen DB op de pols van de gewezen Spice Girl was verdwenen.

Nu blijkt dat het verwijderen van de tatoeage vooral een esthetische reden had. “Ik liet ze bijna een kwarteeuw geleden zetten”, reageert Victoria. “Met de jaren zag de tattoo er steeds minder mooi uit. Af en toe bloedde het zelfs een beetje. Ik was het beu en heb de tatoeage laten verwijderen.”

Verder benadrukt ze dat ze na 23 jaar huwelijk nog steeds gelukkig getrouwd is met David.