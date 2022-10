Ruben Bemelmans neemt afscheid van tennis met snelle nederlaag in dubbelspel op European Open in Antwerpen

De Belgische tandem, die via een wildcard deelnam, verloor in de eerste ronde op Court 1 aan de Lotto Arena kansloos tegen de Monegask Hugo Nys en Pool Jan Zielinski in twee sets: 6-0 en 6-2. De partij duurde amper 48 minuten. Bemelmans en Blockx zijn geen onbekenden voor elkaar want de Limburger werkt met de jonge Blockx binnen de tennisfederatie samen.

Bemelmans (ATP 547) en Blockx kwamen ook in actie in de kwalificaties van het enkelspel in Antwerpen, maar konden geen plaats op de hoofdtabel veroveren. Bemelmans moest na bijna twee uur tegen de Fransman Geoffrey Blancaneaux (ATP 147), het derde reekshoofd van de kwalificaties, de duimen leggen in drie sets (4-6, 6-3 en 6-3). De 34-jarige Limburger had eigenlijk zijn carrière afgesloten in juni. De organisatoren gaven hem echter een wildcard voor het toernooi in Antwerpen, om via de kwalificaties afscheid te kunnen nemen van het Belgische publiek.

De 17-jarige Blockx kreeg eveneens een wildcard voor de kwalificaties in Antwerpen. De belofte staat op de zeventiende plaats op de ranking bij de junioren, maar moest zijn meerdere kennen in de Zwitser Dominic Stricker (ATP 136), het tweede reekshoofd, met tweemaal 6-4.

Bemelmans: “Gevoel moeilijk te beschrijven”

Zondag raakte hij niet voorbij de eerste voorronde in het enkelspel en daags nadien was de eerste ronde van het dubbelspel het eindstation. 'Bemel' zwaait het Belgische publiek dus uit met twee nederlagen.

“Mijn gevoel na deze wedstrijd is moeilijk te beschrijven”, reageerde Bemelmans, die na het verlies op Court 1 aan de Lotto Arena ruim de tijd nam om de fans te groeten. “Ik zet een punt achter mijn loopbaan, maar tennis tegelijkertijd nog zo graag. Ik heb er echt van genoten, ondanks de nederlaag. Als tennisser krijg je niet veel kansen om een toernooi in België te spelen, het was geweldig dat ik net hier kon afzwaaien”, besloot de Limburger, die binnen de tennisfederatie jonge talenten, zoals Blockx, met raad en daad bijstaat.

De Belgische tandem, die via een wildcard deelnam, verloor in de eerste ronde kansloos tegen de Monegask Hugo Nys en Pool Jan Zielinski in twee sets (6-0 en 6-2). De amper 17-jarige Blockx deed vooral ervaring op. “We hebben er alles aan gedaan om te winnen, maar de tegenstanders gunden ons weinig kansen. Ik ken Ruben goed en vond het fijn om zijn laatste wedstrijd aan zijn zijde te tennissen. Naar de toekomst toe ga ik hard blijven werken. Hopelijk kan ik de komende jaren op de European Open nog mooie resultaten behalen.”