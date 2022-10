Legervliegtuig stort neer in Russische Jejsk, niet ver van Oekraïne

Een Russisch legervliegtuig is neergestort in een woonwijk in Jejsk, niet ver van Oekraïne. Dat berichten Russische staatspersagentschappen, op gezag van het Russische ministerie van Defensie. Een woontoren heeft daardoor vuur gevat. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers gevallen zijn.

Het zou gaan om een jachtbommenwerper van het type Su-34. Een van de motoren zou in brand zijn gevlogen na het opstijgen voor een trainingsvlucht. Het Russische defensieministerie meldt dat de brandstof van het vliegtuig in brand is gevlogen op de plaats van de crash. De piloten zouden zichzelf in veiligheid hebben gebracht.

Op beelden die op sociale media circuleren, is een grote brand aan een woongebouw te zien. Het Russische staatspersagentschap TASS bericht - op basis van de hulpdiensten - dat volgens de eerste informatie vijftien appartementen beschadigd zijn en dat de brand zich uitstrekt over 2.000 vierkante meter.

De inzittenden zijn volgens het Russische ministerie van Defensie tijdig uit het vliegtuig geraakt en hebben de crash overleefd. De piloot gebruikte daarvoor zijn schietstoel. Wat nog niet duidelijk is, is of in het appartementsgebouw waarop het vliegtuig gecrasht is slachtoffers zijn gevallen. Gezien de grootte van de vuurzee wordt daar wel voor gevreesd. Hier en dar is sprake van minstens tien doden, maar dat werd nog nergens bevestigd.

De Russische overheid heeft meteen een onderzoek bevolen naar de crash. “Militaire onderzoekers proberen de omstandigheden en de oorzaken van het incident te weten te komen”, klinkt het.

De Russische havenstad Jejsk ligt aan de Zee van Azov.