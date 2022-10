Corruptieschandaal in Irak: 2,6 miljard euro gestolen van belastingdienst

In Irak is maandag een enorm corruptieschandaal opgedoken: onbekenden hebben voor bijna 2,6 miljard euro gestolen van de Iraakse belastingdienst. Uittredend premier Mustafa al-Kasimi sprak van “misbruik van overheidsmiddelen”. Hij zei dat zijn regering maanden geleden een onderzoek naar de zaak heeft ingesteld en relevante documenten aan justitie heeft overhandigd.

Het Iraakse ministerie van Financiën had eerder een document gepubliceerd waaruit de vermeende diefstal bleek. Ook de media verspreidden de brief, die nogal wat opschudding veroorzaakte. Het ministerie van Financiën had het anticorruptieagentschap van de regering ingeschakeld. Irak staat op 157 van de 180 landen in de corruptie-index van Transparency International.

Abdel Latif Rashid, de kersverse president van het land, heeft onlangs Mohammed Shia al-Sudani aangesteld om een nieuwe regering te vormen. Op Twitter beloofde Al-Sudani de welig tierende corruptie in het olierijke land te beteugelen. “We zullen niet toestaan dat het geld van Irakezen wordt gestolen”, klonk het.