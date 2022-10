Pijnlijke maandstonden? Amerikaanse studies tippen wat je beter wel en niet eet om last te beperken

Een rommelende buik, hoofdpijn, vermoeidheid en zere spieren: het zijn veelvoorkomende klachten tijdens je regels. Bij sommige vrouwen veroorzaken ze zelfs elke maand een portie ellende. Volgens The North American menopause society is die maandelijkse malaise straks verleden tijd. Als je slim eet en die kop koffie laat staan, haal je de scherpste randjes eraf. Wat eet je dan best wel en niet? En wat is er van het advies aan volgens de diëtist?