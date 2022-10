Achter de Paerdsplaets vergroent de buurt

Vrijdag 5 oktober vergaderde het bestuur van Buurtwerking Achter de Paerdsplaets op één van de groene zones van hun buurt. Belangrijkste agendapunt was de herinrichting van de groenzones in de buurt, meer bepaald de vergroening van de speelpleintjes.

In het ruimere kader van de nationale initiatieven om volop in te zetten op het vergroenen van de leefomgeving van de mensen, neemt ook de stad Peer initiatieven. "Zo kunnen we rekenen op financiële en materiële steun van de stad om voorstellen ter vergroening te helpen realiseren. Op de verschillende speelpleintjes zullen extra bomen en struiken aangeplant worden. Er zullen nestkastjes en insectenhotels voorzien worden. Rustbanken en wat speelelementen zullen het aangenaam toeven maken voor zowel jong als oud. Enkele buurtbewoners tekenden een aantal plannetjes om het geheel zinvol in te vullen. Al de plannen werden grondig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. We hopen vervolgens op een snelle realisatie zodat onze buurt weer een stukje groener en dus ecologischer wordt..."