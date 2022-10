KV Mechelen ontslaat coach Danny Buijs, Steven Defour neemt over

“Danny Buijs had als opvolger van Wouter Vrancken absoluut geen makkelijke taak”, zegt CEO Frank Lagast op de clubwebsite. “We geloofden echt in een samenwerking op lange termijn, want Danny is een voetbaldier met veel voetbalkennis en een sterke communicatie. De resultaten volgden echter niet en daarom nemen we deze beslissing.”

KV Mechelen begon zwak aan het seizoen met amper 11 punten uit 12 wedstrijden. Daarmee bengelen ze in de onderste regionen van het klassement. Zondag verloor Malinwa met 3-0 op het veld van AA Gent. De druppel voor het Mechelse bestuur.

Steven Defour: “Een droom”

Als vervanger kiest KVM resoluut voor Steven Defour, die tot heden assistent-coach was. “De directie van de club heeft het volste vertrouwen in de huidige sportieve staf en de spelerskern”, klinkt het op de clubwebsite. “Ik kijk er geweldig naar uit”, aldus Defour in een eerste reactie. “Trainer worden bij de club van mijn hart is uiteraard een droom. De uitdaging met deze spelersgroep ga ik helemaal aan.”

Defour zat sinds vorig seizoen in de sportieve staf van KV Mechelen nadat hij er in de lente van 2021 zijn spelerscarrière afsloot. Hij mag deze week meteen vol aan de bak. Woensdag neemt KV Mechelen het in eigen huis op tegen Standard, zaterdag volgt de verplaatsing naar Eupen.

Het ontslag van Buijs is het derde trainersontslag in de Belgische competitie dit seizoen, na dat van Karim Belhocine (KV Kortrijk) eind augustus en Dominik Thalhammer (Cercle Brugge) vorige maand.