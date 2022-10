Pepe voert toneeltje op tegen armoede: “Met een lach breng je de boodschap beter over”

Bilzen

Op de markt in Bilzen werd er vorige week aandacht gevraagd voor de Werelddag tegen Armoede. Ook François Vermeiren (69), ook wel gekend als artiest en animator Pepe, stelde met een opvallend stukje straattheater de oprukkende armoedeproblematiek aan de orde.

“Al zo’n twintig jaar zet ik mij met het weggeefinitiatief Pepe’s dropbox in voor de medemens die moet zien te overleven met een beperkt budget”, vertelt François. “Ik merk dat er vooral nood is aan brood, melk, vlees en groenten. Regelmatig vul ik mijn bestelbus met gedoneerde materialen en voedingswaren. Gelukkig zijn er naast mij nog verschillende verenigingen die mee strijden tegen armoede in de eigen regio. Om de Dag van de Armoede te onderstrepen, bood ik verkleed als butler op de markt onder een stolp een klein beschuitje aan, want dat is vaak de maaltijd van de armen. Vervolgens werden de voorbijgangers met de nodige humor uitgenodigd voor een lekkere tas prei- of tomatensoep, want met een lach breng je de boodschap beter over.” (joge)