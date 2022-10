Gertjan Martens, Mathieu De Smet en Jelco Schamp ruilden het Belgische voetbal voor een avontuur bij HSV Hoek. — © do, blg, mvh, av

HSV Hoek is een Nederlandse amateurvoetbalclub, maar wel eentje met een stevige Belgische inbreng. Maak kennis met een Belgisch fenomeen in Zeeuws-Vlaanderen, dat het dinsdag in de Nederlandse beker opneemt tegen de Friese topclub SC Heerenveen.