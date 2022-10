Sihame El Kaouakibi al ruim anderhalf jaar onder vuur: dit ging vooraf

Het schandaal rond Vlaams politica en boegbeeld van de jongerenorganisatie Let’s Go Urban (LGU) Sihame El Kaouakibi komt tot een conclusie, nu het fraudeonderzoek is afgerond en het parket-generaal de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid vraagt. Een verhaal van misbruik van subsidies waarin bijna alle overheden bij betrokken waren.

2 februari 2021: Drie bestuurders van LGU nemen ontslag. Zij hadden aanwijzingen van subsidies die werden afgeleid naar vennootschappen van El Kaouakibi. Er wordt een onderzoek opgestart naar mogelijke fraude en een bewindvoerder aangesteld. Drie dagen later opent ook het Antwerps parket een onderzoek.

12 februari 2021: Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zet het Vlaams parlementslid El Kaouakibi op non-actief.

16 februari 2021: JJ House, een evenementenlocatie, vraagt het faillissement aan. Ook in deze vennootschap zit El Kaouakibi. JJ House wordt geleid door haar partner.

20 februari 2021: Er zouden onregelmatigheden zijn gebeurd met de bouw van het Urban Center, de thuisbasis van LGU. De stad Antwerpen subsidieerde dit.

22 februari 2021: El Kaouakibi geeft vergezeld van enkele advocaten een persconferentie. Eén van die advocaten is voormalig minister en Vooruit-topman Johan Vande Lanotte. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen van persoonlijke verrijking door El Kaouakibi ten nadele van LGU. El Kaouakibi verklaarde toen geëmotioneerd: “Het enige dat men mij kan verwijten is dat ik, samen met de raad van bestuur, te slordig ben geweest met het financiële beheer van Let’s Go Urban”.

Johan Vande Lanotte op persconferentie met El Kaouakibi. — © Joris Casaer

24 februari 2021: Ook VRT had contracten afgesloten met vennootschappen van El Kaouakibi. Zij zat zelf in de raad van bestuur van de VRT.

19 maart 2021: Start van een gerechtelijk onderzoek.

29 maart 2021: De bewindvoerder van LGU concludeert dat 450.000 euro is doorgesluisd van de vzw LGU naar de persoonlijke vennootschappen van El Kaouakibi.

31 maart 2021: Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat subsidies onderzoeken naar de Brusselse vzw WeLoveBXL van El Kaouakibi. Van de 200.000 euro subsidies zou een deel zijn gebruikt voor de inrichting van een dressing in de woning van de politica. Open Vld-voorzitter Lachaert wil El Kaouakibi uit de partij zetten.

3 april 2021: Er worden vragen gesteld bij de eigendommen van El Kaouakibi. Zij bezit woningen en bouwgrond in Antwerpen en Edegem voor de waarde van 2,5 miljoen euro.

8 april 2021: El Kaouakibi houdt de eer aan zichzelf en stapt uit Open Vld. Ze blijft Vlaams parlementslid, maar is niet aanwezig. De politica staaft haar afwezigheid met doktersbriefjes. Hier komt kritiek op, want ze ontvangt nog steeds haar volle wedde van 6.000 euro.

16 april 2021: Uit een interne audit van de stad Antwerpen blijkt dat er tot 400.000 euro zou zijn verdwenen bij de bouw van het Urban Center.

7 mei 2021: Er vinden huiszoekingen plaats in de panden van El Kaouakibi. Zij was aanwezig bij één van deze huiszoekingen.

20 mei 2021: Verhuiswagens maken het Urban Center leeg in aanloop van het mogelijke failliet van LGU.

De inboedel van het Urban Center wordt verwijderd. — © Jan Van der Perre

3 juni 2021: LGU wordt failliet verklaard. Al snel volgen de faillissementen van de andere vennootschappen van El Kaouakibi, zoals Wanna Work en Wanna Catch.

28 oktober 2021: Vlaamse overheid eist minstens 320.000 euro subsidies terug van de vzw LGU.

26 november 2021: El Kaouakibi verlengt haar ziekteverlof, maar ondertussen is er een nieuwe regeling voor parlementsleden en valt ze terug op zestig procent van haar wedde.

2 september 2022: Terwijl het onderzoek al bijna een jaar loopt en El Kaouakibi in die periode verhoord werd, blijkt dat de politica al vier maanden geen wedde meer ontvangt omdat de fiscus er bewarend beslag op laat leggen.

6 oktober 2022: Het Antwerpse parket-generaal vraagt om de onschendbaarheid van El Kaouakibi als parlementslid op te heffen.

17 oktober 2022: De bevoegde commissie van het Vlaams Parlement adviseert unaniem om de onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi op te heffen. Twee dagen later volgt de stemming in de plenaire vergadering. Het parket had gevraagd om de onschendbaarheid van El Kaouakibi op te heffen. Op die manier kunnen zij en haar (zaken)partner Erika Xuan Nguyen vervolgd worden.

