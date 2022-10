Mark Cavendish (37) lijkt nieuwe ploeg beet te hebben: “B&B Hôtels-KTM bevestigt volgende week zijn komst”

Mark Cavendish heeft met B&B Hôtels-KTM een akkoord bereikt over een contract voor een seizoen met een tweede in optie. Volgende week woensdag, daags voor de presentatie van het parcours voor de Tour 2023 in Parijs, zal de deal officieel worden bekendgemaakt. Dat meldt AFP maandag op basis van een bron bij de Franse wielerploeg.

De 37-jarige Cavendish is einde contract bij Quick-Step Alpha Vinyl en zal het team van Patrick Lefevere verlaten. Hij maakte er in 2021 een opvallende comeback na een mindere periode. Tijdens de Tour van vorig jaar won de Britse sprinter vier etappes (plus groen) en evenaarde zo het zegerecord van 34 ritten van Eddy Merckx. Deze zomer werd hij niet geselecteerd voor La Grande Boucle. De Nederlander Fabio Jakobsen mocht wel aantreden en won er voor de Wolfpack de eerste rit in lijn. Lefevere haalde voor 2023 overigens al Belgisch kampioen Tim Merlier als nieuwe sprinter.

Cavendish won dit seizoen vijf wedstrijden, onder meer het Britse kampioenschap, Milaan-Turijn en een etappe in de Giro. Het procontinentale B&B Hôtels-KTM hoopt met de komst van de Manx Express een extra troef te hebben om te worden geselecteerd voor de Tour.