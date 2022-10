Behoorlijke brave chauffeurs op zondag na afloop van de Jeneverfeesten

Hasselt

Zondag hield de politie LRH, tijdens en na de Jeneverfeesten in Hasselt, verkeerscontroles op de Luikersteenweg, de Slachthuiskaai en het Leopoldplein in Hasselt en op de Steenweg in Diepenbeek. In totaal werden daarbij 1.048 bestuurders gecontroleerd. 16 chauffeurs waren onder invloed van alcohol, drie bestuurders waren onder invloed van drugs. 1.029 anderen gebruikten hun verstand en lieten hun passagiers een borreltje meer drinken maar kropen dan zelf nuchter achter het stuur.

