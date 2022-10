Dertiger sleurt agent mee met wagen tijdens controle: “Ik vroeg hem om hulp, maar hij vluchtte weg”

Een Maaseikenaar (33) riskeert een jaar cel omdat hij een politiemotard meesleurde aan het portier van zijn auto tijdens een controle. “Het was de slechtste periode in mijn leven”, zo gaf de man toe.

Op 25 augustus 2019, rond half 4 ’s nachts, staakte de politie Maasland de alcoholcontrole die ze de uren voordien uitvoerden. Normaal gezien zouden ze terugkeren naar het commissariaat, tot een van de motards plots de wagen van de dertiger opmerkte. De hoge snelheid waarmee de man voorbijreed, trok de agent zijn aandacht. Hij besliste om de chauffeur achterna te rijden met zijn motor.

“Het was levensgevaarlijk. Rode lichten werden genegeerd en hij moest met zijn zwaailichten aan de achtervolging inzetten”, aldus de raadsman van de inspecteur. De dertiger verklaarde voor de rechter dat hij niet doorhad dat hij achtervolgd werd door de politie. “Ik dacht gewoon dat het een ambulance was”, zo klonk zijn antwoord nadat de rechter vroeg waarom hij niet meteen gestopt is.

Poging doodslag

Aangekomen aan de woning van de Maaseikenaar probeerde de dertiger zijn garagepoort te openen. Maar al snel liep het mis. “Ik ben van mijn motor afgestapt, heb gezegd dat ik een inspecteur van de politiezone Maasland was en vroeg zijn papieren”, zo sprak de agent. “Hij begon me meteen uit te schelden en duwde me weg. Hij stapte terug in zijn auto, ik probeerde zijn sleutels nog van het contact te halen maar dat mislukte. Ik heb zijn arm vastgenomen en toen begon hij plankgas te geven. Ik moest een keuze maken. Ik heb hem losgelaten omdat hij me anders meters mee zou sleuren. Ik heb hem toen om hulp gevraagd, hij heeft me aangekeken en is gewoon weggelopen. Dat kan ik niet begrijpen. Ik kon inwendige bloedingen gehad hebben.”

Ook de advocaat van de politieagent spreekt over zeer zware feiten. “Hij had onder de auto kunnen belanden en dood kunnen zijn. Zijn motorpak heeft waarschijnlijk zijn leven gered. Het ging in eerste instantie dan ook over een poging doodslag. Hij mag blij zijn dat de tenlasteleggingen vandaag slechts over gewapende weerspannigheid gaan.”

De agent was na de feiten 15 dagen werkonbekwaam. Hij zou tot op vandaag nog steeds last hebben van zijn nek en rug. Voor de morele schade vragen ze een vergoeding van 1.000 euro.

Rijverbod

De Tongerse procureur eist een celstraf van een jaar en de verbeurdverklaring van de wagen voor de weerspannigheid. “Hij had schuim op de lippen en zowel de drugs- als alcoholtest was positief. Drugs was hier zeker mede de oorzaak van de verkeersagressie”, klonk het. Voor de verkeersinbreuken riskeert de man een rijverbod van twee maanden en een geldboete van 1.600 euro, gekoppeld aan medische en psychologische proeven.

De raadsman van de dertiger geeft toe dat de feiten niet hadden moeten gebeuren. “Maar kan je zeggen dat de wagen gebruikt is om schade toe te brengen? De oorzaak is dat de inspecteur de arm van mijn cliënt bleef vasthouden”, zo sprak hij. “Hij is ook nooit in aanraking gekomen met de rechtbank. Mijn cliënt heeft drie jaar geleden een zware hersenbloeding gehad, hij heeft veel moeten revalideren. Hij zag zijn vrienden vooruitgaan en een relatie beginnen terwijl hij bleef stilstaan. Zo is hij aan de drugs geraakt. Ik vraag u dus om mild te zijn.” De dertiger zelf zegt spijt te hebben van zijn daden. “Het was de slechtste periode in mijn leven.”

Vonnis volgt op 7 november.