Luchthaven Charleroi vanaf 16 uur volledig afgesloten voor vertrekkers door staking

De luchthaven van Charleroi wordt vanaf maandag om 16 uur afgesloten voor passagiers die op reis vertrekken. Aanleiding is een gebrek aan beschikbaar veiligheidspersoneel als gevolg van een stakingsactie. Dat heeft directeur Philippe Verdonck maandagmiddag bevestigd.

Verdonck onderstreept dat er voor de aankomende vluchten geen gevolgen zullen zijn. Het is ook de bedoeling dat de luchthaven dinsdagochtend opnieuw volledig operationeel is.

Het personeel van Security Master, dat de veiligheid verzekert in de luchthaven, voert sinds maandagochtend actie. Ze zijn ontevreden over de beslissing van BSCA Security om de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het personeel vreest dat de beslissing impact zal hebben op hun werkzekerheid en loonvoorwaarden.