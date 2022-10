Sihame El Kaouakibi verliest parlementaire onschendbaarheid

Sihame El Kaouakibi verliest haar parlementaire onschendbaarheid en kan dus gerechtelijk vervolgd worden voor vermeende subsidiefraude. Dat is zonet beslist in de commissie Vervolgingen in het Vlaams Parlement.

Begin vorig jaar barstte het subsidieschandaal rond El Kaouakibi los. Als onderneemster ontving de Antwerpse van verschillende overheden subsidies voor haar Antwerpse jongerenproject Let’s Go Urban, maar ze zou de gelden verder hebben doorgesluisd naar haar andere vennootschappen. Het voormalige Open Vld-lid blijft sindsdien afwezig uit het parlement.

Het Antwerpse parket vroeg vorige week om de onschendbaarheid van het parlementslid op te heffen. De commissie Vervolgingen besliste maandag om in te gaan op dat verzoek. De beslissing is maandag “in consensus” genomen. Woensdag volgt in de plenaire zitting van het parlement een mondeling verslag en moet het parlement beslissen om de onschendbaarheid al dan niet op te heffen. De verwachting is dat het advies van de Commissie gevolgd wordt en dat El Kaouakibi haar onschendbaarheid verliest.