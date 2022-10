Poepsjieke Kaai 16 staat na vier maanden nog altijd te koop

Wie anderhalf miljoen op overschot heeft, kan nog altijd een bod doen op Kaai 16 aan de Scheepvaartkaai in Hasselt. Ruim vier maanden nadat het pand met event- of kantoorruimte op de markt kwam, is er nog geen koper gevonden.

Vanuit het kantoor heb je zicht op de voorbij varende boten. — © Ellimo Vastgoed

In de vroegere graansilo’s langs het Albertkanaal in Hasselt is vandaag Kaai 16 ondergebracht, dat volledig werd gerenoveerd en dienst kan doen als kantoorruimte of voor commerciële doeleinden. Sinds begin juni staat het pand opnieuw te koop. “Een echte eyecatcher, met zicht op de voorbij varende boten”, zegt Ellen Claesen van Ellimo Vastgoed, dat het gebouw verkoopt. Ondanks heel wat interesse staat het complex na ruim vier maanden nog altijd te koop voor anderhalf miljoen euro. “Zo’n prestigieus pand is een uniek visitekaartje voor bedrijven die zich hier willen vestigen. We hebben al heel wat aanvragen ontvangen, maar het gebrek aan een grote privéparking blijkt soms een struikelblok.” Bovendien weegt ook de huidige crisis op de vastgoedmarkt. Het penthouse met zwembad op de bovenste verdieping werd wel al verkocht.

© Ellimo Vastgoed

